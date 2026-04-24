Porsche steigt aus Bugatti aus

Die Freigabe der Behörden stehe noch aus. Nach Abschluss der Transaktion übernehme der kroatische Partner Rimac die Kontrolle über Bugatti Rimac und forme eine strategische Kooperation mit BlueFive Capital und HOF. Der kroatische Unternehmer Mate Rimac werde neben HOF Capital der größte Gesellschafter der Gruppe werden, hieß es weiter. Mit Abschluss der Transaktion werde noch heuer gerechnet.

Porsche-Chef Michael Leiters sagte, mit dem Verkauf zeige sein Unternehmen, dass es sich auf das Kerngeschäft konzentrieren wolle. Porsche habe als Frühphaseninvestor einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Rimac zu einem etablierten Autobauer geleistet. Porsche und Rimac hatten Bugatti Rimac 2021 gegründet, um sogenannte Hypercars unter den gleichnamigen Marken herzustellen.

Die Familie Sawiris ist auch einer der größten Aktionäre von Adidas, Familienoberhaupt Nassef Sawiris übernimmt im Mai dort den Posten des Aufsichtsratschefs.