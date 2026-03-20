Pilotengewerkschaft will nach Streiks mit Lufthansa reden

Zugleich betont die Gewerkschaft, dass substanzielle Gespräche nur möglich seien, wenn ihre Forderung zur betrieblichen Altersversorgung berücksichtigt werde. "Nach der gegenwärtigen Informationslage können wir noch keine wesentliche Veränderung erkennen", sagte VC‐Präsident Andreas Pinheiro. "Nach den erfolgreichen Arbeitskämpfen hält die Vereinigung Cockpit an ihrer Position fest, dass nur auf Grundlage verhandlungsfähiger Angebote Lösungsräume entstehen."

Die Austrian-Mutter hatte kürzlich einen Vorschlag zur Lösung des Tarifkonflikts um die umstrittenen Betriebspensionen gemacht. Dieser sieht einen Verzicht auf die bisher übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte vor. Die dafür aufgewendeten Mittel könnten kostenneutral in die betriebliche Altersversorgung sämtlicher Pilotinnen und Piloten einfließen und die Betriebsrenten für alle um bis zu 50 Prozent erhöhen. Kollegen, die absehbar vor der Übergangsversorgung stehen, müssten aber noch darauf vertrauen können.

Die VC hat im Streit um die Betriebspensionen bisher zwei Streikwellen veranstaltet. Erst jüngst fielen wegen eines Ausstands Hunderte Flüge aus, die Reisepläne Tausender Passagiere wurden durchkreuzt.