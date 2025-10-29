Pharmakonzern GSK hebt Prognose nach starkem Drittquartal an

Auch die Nachfrage nach Impfstoffen wie dem Gürtelrose-Vakzin Shingrix trug zum Ergebnis bei. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet GSK nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende einer Spanne von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Der operative Gewinn soll um 9 bis 11 Prozent zulegen statt am oberen Ende einer Spanne von 6 bis 8 Prozent. "Die Dynamik von GSK hält mit einem weiteren starken Quartal an", sagte die scheidende Konzernchefin Emma Walmsley. Sie übergibt im Jänner die Führung an den bisherigen Vertriebschef Luke Miels.