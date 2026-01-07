Online-Apotheke Redcare wächst 2025 weiter

© APA/APA/dpa/Monika Skolimowska home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy, die in Österreich unter Shop Apotheke auftritt, hat 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal lag der Anstieg dabei unter dem Gesamtjahreswert. Zudem verfehlte das Wachstum die mittlere Analystenerwartung etwas.

