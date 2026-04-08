Online-Apotheke Redcare legt zum Jahresauftakt zu

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Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy, die in Österreich unter Shop Apotheke auftritt, ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Sevenum mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Redcare profitierte von weiter steigenden Verkäufen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland und der Schweiz.

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