OMV-Tochter Petrom und Partner RNV bauen drei Windparks

Die rumänische OMV-Tochter Petrom und ihr Partner RNV Infrastructure beginnen mit dem Bau von drei Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 300 Megawatt (MW). Die Stromproduktion der genehmigten Projekte soll ab dem ersten Halbjahr 2027 schrittweise anlaufen, teilte der österreichische Mutterkonzern OMV am Mittwoch mit. Die Anlagen sind Teil von vier im Oktober 2024 in Rumänien erworbenen Windkraftprojekten, an denen OMV Petrom zur Hälfte beteiligt ist.

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