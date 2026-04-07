Ölpreisschock löst Rezessionsfurcht unter Anlegern aus

"Investoren erkennen zunehmend, dass das Risiko einer erneuten Rezession wieder in den Fokus rückt", sagte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Der Einbruch sei ähnlich stark wie vor einem Jahr, als US-Präsident Donald Trump massive Strafzölle anordnete. Die Entwicklung stehe im unmittelbaren Zusammenhang mit den anhaltend hohen Rohölpreisen und den Lieferengpässen an der Straße von Hormuz infolge des seit Ende Februar tobenden Iran-Krieges. "Die Angriffe auf Energieinfrastruktur und Störungen der Schifffahrt im Persischen Golf drücken hierbei noch stärker aufs Gemüt als vor vier Wochen", erläuterte Hussy. Der kräftige Anstieg der Ölpreise und die damit verbundene wirtschaftliche Unsicherheit hätten aus Sicht der Anleger erhebliche negative Konsequenzen auf das Wirtschaftsleben.

Auch die deutsche Konjunktur bekomme "einen herben Schlag ab": Das Barometer für die größte Volkswirtschaft im Euroraum fiel um 15,6 auf minus 27,7 Zähler. Auch hier wurde der tiefste Wert seit April 2025 erreicht. Die Lagewerte seien mit minus 38,0 Punkten ohnehin rezessiv, erläuterte Hussy. "Doch die Konjunkturerwartungen setzen noch einen drauf." Ausgehend von dieser schlechten Lagebeurteilung reduzieren die Anleger ihre Aussichten für die Konjunktur in Deutschland um 18,6 Punkte. Diese Teilkomponente erreichte mit minus 16,8 Zählern den niedrigsten Stand seit September 2024.