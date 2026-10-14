Großbritannien gilt als führend bei der Überprüfung von KI-Modellen auf mögliche Sicherheitsrisiken. Das dortige AI Security Institute (AISI) genießt hohes Ansehen. Die zusätzlichen Rechenkapazitäten sollen unter anderem dazu dienen, autonom agierende sogenannte KI-Agenten zu testen und Maßnahmen zur Minimierung der Risiken zu erarbeiten. Der britische KI-Minister Kanishka Narayan betonte, die Unterstützung von Nvidia werde dazu beitragen, dass die KI der Zukunft "sicher ist und dem Interesse der Menschheit dient".

Seit Monaten beherrscht die Diskussion über die Schattenseiten Künstlicher Intelligenz (KI) die öffentliche Aufmerksamkeit. Der Auslöser ist eine Serie von Cyberangriffen durch KI-Agenten, unter anderem auf die Online-Plattform "Hugging Face". Einige Forscher befürchten sogar die Auslöschung der Menschheit. Etwa 300 Experten fordern daher in einem offenen Brief eine international koordinierte und verschärfte Regulierung der Branche.