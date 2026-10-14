Wie Google konkretisierte, erfolgt die Auswahl durch die Europäische Kommission unter Forscherinnen und Forschern, die durch ein EU-Programm zur KI-Förderung namens Resource for Artificial Intelligence Science in Europe (Raise) gefördert werden. Laut der Ankündigung bekommen sie Zugang zu den fortschrittlichsten wissenschaftlichen Werkzeugen von der Google-Tochter DeepMind und der Google-Cloud wie AlphaFold 3, WeatherNext, AlphaGenome, AlphaEvolve und AlphaEarth Foundations. AlphaFold 3 etwa ist auf die Erforschung von Proteinen, wichtigen Bausteinen von Organismen, spezialisiert. WeatherNext erstellt meteorologische Vorhersagen.

Künstliche Intelligenz verändert derzeit die internationale Forschung etwa in Mathematik, Biologie und Medizin nachhaltig. Zugleich wurden in jüngster Zeit die Rufe nach einer Regulierung dieser Technologie lauter, nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder Zwischenfälle bekannt geworden waren, bei denen sich KI-Agenten selbstständig gemacht hatten und anders agierten als vorgesehen. Die KI-Riesen Anthropic und OpenAI sprachen sich vor diesem Hintergrund für eine gedrosselte Entwicklung der Technologie aus.