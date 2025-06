Novo Nordisk bringt Abnehmspritze Wegovy nach Indien

© APA/APA/Ritzau Scanpix/MADS CLAUS RASMUSSEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bringt seine Abnehmspritze Wegovy in Indien auf den Markt. Damit verschärft sich der Wettbewerb mit dem Konkurrenzpräparat Mounjaro von Eli Lilly, das bereits seit März in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt erhältlich ist. Wegovy soll noch im Juni in indischen Apotheken verfügbar sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

von APA