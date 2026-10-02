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Der Schweizer Pharmakonzern Novartis sichert sich für 7,8 Milliarden Dollar (6,9 Mrd. Euro) Zugang zu mRNA-Medikamenten des chinesischen Biotech-Unternehmenes Abogen. Dabei erhalte Novartis Exklusivrechte für ein Medikament gegen Autoimmunkrankheiten und Optionen, weitere Mittel auf Basis von Abogen-Technologie lizenzieren zu können, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In einem ersten Schritt erhalte Abogen 575 Millionen Dollar.

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