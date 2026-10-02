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Novartis sichert sich mRNA-Lizenzen von Abogen

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Novartis bezahlt bis zu 7,8 Mrd. Dollar
 © AFP, FABRICE COFFRINI, Apa
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Der Schweizer Pharmakonzern Novartis sichert sich für 7,8 Milliarden Dollar (6,9 Mrd. Euro) Zugang zu mRNA-Medikamenten des chinesischen Biotech-Unternehmenes Abogen. Dabei erhalte Novartis Exklusivrechte für ein Medikament gegen Autoimmunkrankheiten und Optionen, weitere Mittel auf Basis von Abogen-Technologie lizenzieren zu können, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In einem ersten Schritt erhalte Abogen 575 Millionen Dollar.

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Weitere 7,2 Milliarden Dollar würden fällig, wenn das Medikament weiterentwickelt und schließlich zugelassen werde. Das Mittel ABO2203 zielt auf bestimmte Zellen des Immunsystems ab, die bei Erkrankungen wie Lupus oder Rheuma zu Problemen führen.

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