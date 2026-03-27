Novartis kauft Biotechfirma Excellergy

Excellergy sei auf die Entwicklung von Therapien zur möglichen Behandlung von allergischen Erkrankungen wie Lebensmittelallergien, chronischer Nesselsucht oder Asthma spezialisiert. Das wichtigste Medikament des kalifornischen Unternehmens, Exl-111, befindet sich derzeit in einer frühen klinischen Testphase (Phase 1). Novartis erhofft sich von dem Zukauf eine schnellere und stärkere Unterdrückung von allergischen Reaktionen bei Patienten. "Diese geplante Übernahme stärkt unser Allergie-Portfolio", so die Leiterin der biomedizinischen Forschung bei Novartis, Fiona Marshall.