Sentix-Konjunkturindex überraschend gesunken

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, haben sich die Erwartungen und die Lagebeurteilung der befragten Experten jeweils verschlechtert. Der Indexwert für die Erwartungen liegt trotz des Rückgangs aber zwar weiter im positiven Bereich. Allerdings sei "von einem Herbstaufschwung (...) wenig zu sehen", heißt es. Sentix sprach von einer "Flaute in Euroland".

"In Deutschland setzen sich die Abwärtskräfte durch", schreiben die Sentix-Experten. Der Indexwert für die größte europäische Volkswirtschaft ist ebenfalls gesunken, "getrieben von einem Rückgang der Erwartungen". Nach Einschätzung des Analyseinstituts sind zwischenzeitliche Hoffnungsimpulse "im Eiltempo" verpufft.