Swatch muss auch Schweizer Aktienindex SLI verlassen

Der Uhrenhersteller Swatch muss seinen Platz im Schweizer Aktienindex SLI an den Versicherer Helvetia Baloise abgeben. Der Austausch in dem 30 Unternehmen umfassenden Index findet am 22. Dezember statt, wie der Börsenbetreiber SIX am Samstag mitteilte. Regulär überprüft die SIX die Indizes im September. Grund des außerordentlichen Wechsels ist der Rückgang des Handels mit Swatch-Aktien und der Marktkapitalisierung des Herstellers von Uhren der Marken Omega und Tissot.

