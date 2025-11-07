Trend Logo
Meta will 600 Mrd. Dollar in US-KI-Infrastruktur investieren

Megainvestitionen innerhalb von drei Jahren geplant
©APA/APA/dpa/Jens Büttner
Meta will in den kommenden drei Jahren 600 Mrd. Dollar (520 Mrd. Euro) in die US-Infrastruktur und Arbeitsplätze investieren. Wie der Internet-Konzern mitteilte, soll damit die Infrastruktur im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgebaut werden. "Es ist die richtige Strategie, die Kapazitäten aggressiv im Voraus aufzubauen, damit wir auf die optimistischsten Szenarien vorbereitet sind", sagte CEO Mark Zuckerberg bei der jüngsten Vorlage der Meta-Geschäftszahlen.

Der Facebook-Mutterkonzern befindet sich in einem Wettlauf mit anderen großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Alphabet und Microsoft um den Aufbau von KI-Infrastruktur. Das US-Unternehmen hat seine Anstrengungen im Bereich KI verstärkt und strebt eine sogenannte Superintelligenz an, bei der Maschinen den Menschen intellektuell überlegen sind.

Der Konzern hatte bereits "deutlich höhere" Investitionsausgaben für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Vergangenen Monat sicherte sich Meta eine Finanzierung über 27 Mrd. Dollar von Blue Owl Capital für sein Rechenzentrum in Louisiana. Ebenfalls im Oktober kündigte der Konzern zudem an, 1,5 Mrd. Dollar in ein Rechenzentrum in Texas zu investieren.

SCHWERIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Jens Büttner

