Meta will 600 Mrd. Dollar in US-KI-Infrastruktur investieren

Der Facebook-Mutterkonzern befindet sich in einem Wettlauf mit anderen großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Alphabet und Microsoft um den Aufbau von KI-Infrastruktur. Das US-Unternehmen hat seine Anstrengungen im Bereich KI verstärkt und strebt eine sogenannte Superintelligenz an, bei der Maschinen den Menschen intellektuell überlegen sind.

Der Konzern hatte bereits "deutlich höhere" Investitionsausgaben für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Vergangenen Monat sicherte sich Meta eine Finanzierung über 27 Mrd. Dollar von Blue Owl Capital für sein Rechenzentrum in Louisiana. Ebenfalls im Oktober kündigte der Konzern zudem an, 1,5 Mrd. Dollar in ein Rechenzentrum in Texas zu investieren.