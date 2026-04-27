Nordex startet mit Ergebnissprung ins Jahr

"Die anhaltende Nachfrage aus unseren Kernmärkten sowie eine bereits im ersten Quartal erzielte EBITDA-Marge von über 8 Prozent unterstreichen, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere für dieses Jahr gesetzte Prognose zu erreichen", sagte Nordex-Chef José Luis Blanco.

Der Gesamtauftragswert lag laut Nordex im ersten Quartal bei 1,7 Mrd. Euro, nach 1,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand habe sich zum 31. März 2026 auf 17,0 (31. März 2025: 13,5) Mrd. Euro belaufen. Nordex produzierte den Angaben zufolge von Jänner bis März Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.494 Megawatt (MW), was einem Anstieg von 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.