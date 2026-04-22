Nordea spürt Gegenwind: Gewinn sinkt im ersten Quartal

Der Zinsüberschuss ging ebenso zurück wie die Erträge aus Finanzinstrumenten, die unter den Marktschwankungen infolge des Iran-Kriegs litten. Bankchef Frank Vang-Jensen bestätigte aber die finanziellen Jahresziele. Der Manager berichtete von einer erhöhten Sparneigung der Kundinnen und Kunden im ersten Jahresviertel. Vang-Jensen verwies zudem auf das Risiko einer gedämpften wirtschaftlichen Entwicklung in den nordischen Ländern angesichts der anhaltenden Störungen an den Energiemärkten. Zugleich hält der Nordea-Chef seine Bank aber für gut diversifiziert und versprach Kostendisziplin.