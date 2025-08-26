Nissan-Aktie fällt nach angekündigtem Ausstieg von Mercedes

Der Schritt unterstreicht die Skepsis der Anleger über die Sanierungsaussichten von Nissan, das mit Zöllen und sinkenden Verkäufen in den USA und China zu kämpfen hat. Der Konzern hatte im Ende Juni abgelaufenen Quartal einen Verlust von 535 Millionen Dollar verbucht. Der seit April amtierende Konzernchef Ivan Espinosa hat einen umfassenden Umbauplan angekündigt, der unter anderem eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten und der Standorte vorsieht. Anfang 2021 hatte Nissan seinerseits seine Beteiligung an Mercedes verkauft, um finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden.