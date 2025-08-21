Niedrige Zucker- und Ethanolpreise: Südzucker senkt Ausblick

Nach Vorjahreswerten von 9,7 Mrd. Euro beim Umsatz sowie 350 Mio. Euro beim operativen Ergebnis werden damit nun noch höhere Einbußen erwartet als bisher. Der Aktienkurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent.

Erst Mitte Juli hatte das Management den Jahresausblick nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal bestätigt. Nun hieß es allerdings mit Blick auf den Zuckermarkt: "das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen". Zudem seien die Weltmarktpreise niedrig. Das Segment Cropenergies spüre überdies anhaltend niedrige Ethanolpreise, die durch sinkende Rohstoffkosten nicht kompensiert werden könnten. Hinzu kämen technische Schwierigkeiten nach einem Wartungsstillstand.