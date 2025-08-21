Trend Logo
Niedrige Zucker- und Ethanolpreise: Südzucker senkt Ausblick

Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher avisiert. Das Unternehmen senkte am Donnerstagabend seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26. Laut Mitteilung wird nun ein Jahresumsatz zwischen 8,3 und 8,7 Mrd. Euro erwartet, nachdem bisher 8,7 bis 9,2 Mrd. in Aussicht gestellt worden waren. Das operative Ergebnis soll 100 bis 200 Mio. Euro erreichen, statt 150 bis 300 Millionen.

Nach Vorjahreswerten von 9,7 Mrd. Euro beim Umsatz sowie 350 Mio. Euro beim operativen Ergebnis werden damit nun noch höhere Einbußen erwartet als bisher. Der Aktienkurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent.

Erst Mitte Juli hatte das Management den Jahresausblick nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal bestätigt. Nun hieß es allerdings mit Blick auf den Zuckermarkt: "das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen". Zudem seien die Weltmarktpreise niedrig. Das Segment Cropenergies spüre überdies anhaltend niedrige Ethanolpreise, die durch sinkende Rohstoffkosten nicht kompensiert werden könnten. Hinzu kämen technische Schwierigkeiten nach einem Wartungsstillstand.

