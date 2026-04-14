Nahost-Krieg treibt Großhandelspreise in Deutschland in die Höhe

"Ausschlaggebend für den hohen Preisanstieg im März 2026 waren die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte und Rohstoffe erhöhten."

Dies zeigt sich insbesondere bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen hier im Durchschnitt um 17,8 Prozent über denen vom März 2025. Gegenüber dem Vormonat Februar 2026 stiegen sie ebenfalls deutlich (+18,8 Prozent). Wie Destatis weiter mitteilte, stiegen die Großhandelspreise in Deutschland insgesamt im März gegenüber Februar um 2,7 Prozent.

Der Großhandel dient als eine Art Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen später und zumindest teilweise bei den Konsumenten an. Die Verbraucherpreise legten hierzulande im März um 2,7 Prozent zu - der höchste Wert seit Jänner 2024. Insbesondere Kraftstoffe und Heizöl haben sich für die Verbraucher seit Beginn des Iran-Kriegs sprunghaft verteuert.