Nahost-Krieg katapultiert Inflationsrate im Euroraum auf 3%

Die Europäische Zentralbank (EZB), die um 14.15 Uhr (MESZ) ihre Leitzinsentscheidung bekanntgibt, sieht sich mit einem akuten Inflationsschub konfrontiert. Sie hat als Stabilitätsziel eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent. Als Inflationstreiber erweist sich Energie, die sich im April um satte 10,9 Prozent verteuerte.

Laut EZB-Chefin Christine Lagarde ist die Zentralbank bereit zu handeln, wenn es die Datenlage erfordert. Doch dürfte die Notenbank nach Ansicht vieler Analysten noch stillhalten. Damit könnte sie Zeit gewinnen, um sich einen besseren Überblick darüber zu verschaffen, ob sich der Inflationsschub verfestigt. Wenn zeitweise höhere Preise zu steigenden Löhnen und in der Folge zu Preiserhöhungen von Firmen führen, könnten diese sogenannten Zweitrundeneffekte die Inflationsrate über längere Zeit hochhalten.

Sollten sich dafür Anzeichen ergeben, dürfte die EZB nach Einschätzung vieler Anleger im Juni die Zinszügel anziehen und womöglich weitere Straffungen folgen lassen. "Wachsamkeit ist angesagt, da Unternehmen aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre eher gewillt sind, ihre höheren Kosten an die Verbraucher weiterzugeben", meint DWS-Ökonomin Ulrike Kastens: "Damit steigen die Risiken in Richtung Zinserhöhung, übereilte Schritte von Seiten der EZB erwarten wir aber nicht."