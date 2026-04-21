Mutterkonzern stellt Modekette Primark auf eigene Füße

Neben Primark, das mit 486 Filialen in 19 Märkten mehr als die Hälfte des Konzerngewinns erwirtschaftet, gehören zu AB Foods Lebensmittelmarken wie Ovomaltine, Ryvita und Twinings sowie ein großes Zucker-, Agrar- und Zutatengeschäft. Der Entscheidung ging eine im vergangenen Jahr eingeleitete Überprüfung der Konzernstruktur voraus, mit der der langfristige Wert für die Aktionäre maximiert werden soll. Die Aktie von AB Foods hat im vergangenen Jahr 14 Prozent an Wert verloren. Analysten sind mehrheitlich der Ansicht, dass Primark innerhalb des Konzerns deutlich unterbewertet ist.

AB Foods erklärte, die Finanzmärkte würden die Lebensmittelgeschäfte besser verstehen, wenn Primark eigenständig wäre. Zudem habe die auf preiswerte Kleidung für eine junge Zielgruppe spezialisierte Modekette nun die Größe und Wachstumschancen, um alleine zu bestehen. Der Großaktionär, die Familie Weston, unterstütze den Schritt und wolle an beiden Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung behalten.