Mutares kauft zwei Autozulieferer-Sparten von Magna

Der Abschluss der Übernahmen wird für das zweite Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden. Mit den Zukäufen will Mutares sein Segment Automotive & Mobility stärken und die erworbenen Firmen für einen späteren Weiterverkauf aufbauen.

"Beide Akquisitionen stellen einen entscheidenden Schritt dar, um skalierbare, leistungsstarke Plattformen aufzubauen und sie auf mittelfristige Exits vorzubereiten", sagte Mutares-Investmentchef Johannes Laumann. Das Scheinwerfergeschäft soll in die Mutares-Tochter Amaneos Group integriert werden, der Bereich für Cabriodächer die HiLo-Gruppe ergänzen.

Durch die Zukäufe sieht sich Mutares auf Kurs, die für 2026 gesetzten Ziele zu erreichen. Diese sehen einen Konzernumsatz zwischen 7,9 und 9,1 Mrd. Euro sowie einen Jahresüberschuss der Holding von 165 bis 200 Mio. Euro vor. Finanziert werden die Übernahmen auch durch eine kürzlich angekündigte Kapitalerhöhung.