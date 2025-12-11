Munich Re will ohne Jobabbau Kosten um 600 Mio. Euro senken

© APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Rückversicherer Munich Re will seinen Gewinn bis Ende des Jahrzehnts auch durch stärkere Einsparungen nach oben treiben. Geplant seien Kostensenkungen von 600 Millionen Euro bis zum Jahr 2030, sagte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning bei der Vorstellung der neuen Mittelfristziele am Donnerstag in München. Davon sollen 200 Mio. Euro schon im kommenden Jahr erzielt werden.

