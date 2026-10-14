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Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihren Gewinn im dritten Quartal dank eines starken Aktienhandels gesteigert. Das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf 4,91 Milliarden Dollar (4,39 Mrd. Euro) oder 3,03 Dollar je Aktie, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war der Überschuss noch bei 4,61 Milliarden Dollar beziehungsweise 2,80 Dollar je Anteilsschein gelegen.

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