Der Abschluss der Transaktion werde für das vierte Quartal 2026 oder Anfang 2027 erwartet. ZO Skin Health ist auf ärztlich vertriebene Hautpflegeprodukte spezialisiert und erzielte in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2026 einen Nettoumsatz von rund 330 Millionen Dollar.

Mit diesem Schritt baut Galderma, an dem der Kosmetikriese L'Oréal einen Anteil von 20 Prozent hält, seine Präsenz auf dem US-Markt aus. Im August hatte das Unternehmen eine Zentrale für die USA und Lateinamerika in Miami eröffnet.