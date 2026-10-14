"Ausschlaggebend für den Preisanstieg im September 2026 waren noch immer die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten", erklärten die deutschen Statistiker. In deren Folge erhöhten sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte und Vorleistungsgüter wie Metalle. Mineralölerzeugnisse etwa kosteten 48,8 Prozent mehr als im September 2025. Zudem stiegen unter anderem die Preise im Großhandel für Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel mit 19,3 Prozent deutlich.

Der Großhandel dient als eine Art Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen später und zumindest teilweise bei den Konsumenten an. Die Verbraucherpreise legten in Deutschland im September mit 3,3 Prozent so stark zu wie seit Ende 2023 nicht mehr. Der wiederaufgeflammte Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt die weltweiten Ölpreise nach oben. Zuletzt verteuerten sich auch Benzin, Diesel und Heizöl stark.

Da die Inflation auch in der Eurozone insgesamt gestiegen ist, rechnen Volkswirte mit weiteren Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Diese hat ihren Leitzins in diesem Jahr bereits zweimal hinaufgesetzt - auf aktuell 2,50 Prozent. Im Oktober dürften die Währungshüter aber noch abwarten. "Der Inflationsanstieg ist sichtbar, aber nicht breit angelegt", sagte der Leiter Volkswirtschaft der Fondsgesellschaft Union Investment, Michael Herzum. "Für die EZB ist die höhere deutsche Inflationsrate deshalb kein starkes Argument für eine unmittelbare Zinsanhebung." Viele Experten rechnen im Dezember mit dem nächsten Schritt.