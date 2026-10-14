In die EU exportierte die Volksrepublik im September deutlich mehr (25,3 Prozent) als sie von dort importierte (plus 0,7 Prozent). Damit klettert Chinas Handelsüberschuss in den ersten drei Quartalen auf 938,11 Milliarden US-Dollar (rund 836,9 Milliarden Euro) und ist auf dem Weg, den Rekordüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar aus dem vergangenen Jahr zu übertreffen. Handelspartner wie die EU fordern von Peking deshalb schon länger Schritte gegen das Handelsungleichgewicht.

Ein Treiber für die Exporte im September war nach Angaben des Zolls auch der Boom bei Künstlicher Intelligenz. Damit einhergehend sei die Nachfrage nach bestimmten Zwischenprodukten wie Schaltkreisen und Speichermedien.