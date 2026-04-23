Microsoft plant laut Insidern Abfindungsprogramm

"Wir hoffen, dass dieses Programm den Berechtigten die Wahl gibt, diesen nächsten Schritt zu ihren eigenen Bedingungen zu gehen, und zwar mit großzügiger Unterstützung des Unternehmens", zitierte CNBC Microsoft-Personalchefin Amy Coleman aus dem Memo, das der TV-Sender einsehen konnte.

Microsoft lehnte auf Reuters-Anfrage eine Stellungnahme ab.