Microsoft investiert Milliarden in KI-Ausbau in Australien

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Der US-Softwarekonzern Microsoft will bis Ende 2029 rund 25 Milliarden australische Dollar (15,24 Mrd. Euro) in Australien investieren und damit seine Kapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenleistung ausbauen. Mit dem Geld sollen die Supercomputing- und Cloud-Infrastruktur der Plattform Azure erweitert, die Cybersicherheit gestärkt und KI-Kompetenzen gefördert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
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Australien habe eine enorme Chance, KI in echtes Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Nutzen umzuwandeln, erklärte Microsoft-Chef Satya Nadella. Daher tätige der Konzern seine bisher größte Investition in dem Land. Der Schritt folgt auf eine Investition von fünf Milliarden australischen Dollar im Jahr 2023, die ebenfalls auf den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur in Australien abzielte.
DAVOS - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI