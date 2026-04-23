Microsoft investiert Milliarden in KI-Ausbau in Australien

Australien habe eine enorme Chance, KI in echtes Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Nutzen umzuwandeln, erklärte Microsoft-Chef Satya Nadella. Daher tätige der Konzern seine bisher größte Investition in dem Land. Der Schritt folgt auf eine Investition von fünf Milliarden australischen Dollar im Jahr 2023, die ebenfalls auf den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur in Australien abzielte.