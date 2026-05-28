Michelin will wegen hoher Kosten bis zu 1.500 Stellen streichen

©AFP, LIONEL BONAVENTURE, Apa
Der französische Reifenhersteller Michelin tritt auf die Kostenbremse und erwägt daher über einen Zeitraum von drei Jahren den Abbau von bis zu 1500 Stellen in Frankreich. Das Unternehmen begründete den Schritt mit dem "höchst instabilen wirtschaftlichen Umfeld" und einer zu hohen Kostenstruktur. Der Stellenabbau solle auf freiwilliger Basis erfolgen.
von
Den Mitarbeitern sollen Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden, um den Übergang in neue Aufgabenbereiche zu ermöglichen. Ende April hatte der Konzern erklärt, seine Kostenstruktur verbessern zu müssen, um zusätzliche Belastungen von 400 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg abzufedern.
TOULOUSE - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE