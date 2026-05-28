Michelin will wegen hoher Kosten bis zu 1.500 Stellen streichen

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Der französische Reifenhersteller Michelin tritt auf die Kostenbremse und erwägt daher über einen Zeitraum von drei Jahren den Abbau von bis zu 1500 Stellen in Frankreich. Das Unternehmen begründete den Schritt mit dem "höchst instabilen wirtschaftlichen Umfeld" und einer zu hohen Kostenstruktur. Der Stellenabbau solle auf freiwilliger Basis erfolgen.

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