Louis-Vuitton-Chef Beccari übernimmt gesamte LVMH-Modesparte

Umbau an der Spitze des Luxusgüterkonzerns LVMH: Der Chef der Hauptmarke Louis Vuitton, Pietro Beccari, wird zusätzlich zum Vorstandschef der gesamten Modesparte ernannt, wie der französische Konzern am Dienstag mitteilte. Beccari werde die neue Funktion ab Jänner übernehmen und sie zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei Louis Vuitton ausüben.
Der bisherige Chef und Vorsitzende der LVMH Fashion Group, Sidney Toledano, habe sich entschieden, seine operative Rolle aufzugeben. Die Luxusbranche kämpft seit dem Ende des Booms nach der Corona-Pandemie mit einer längeren Flaute.