Louis-Vuitton-Chef Beccari übernimmt gesamte LVMH-Modesparte

Umbau an der Spitze des Luxusgüterkonzerns LVMH: Der Chef der Hauptmarke Louis Vuitton, Pietro Beccari, wird zusätzlich zum Vorstandschef der gesamten Modesparte ernannt, wie der französische Konzern am Dienstag mitteilte. Beccari werde die neue Funktion ab Jänner übernehmen und sie zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei Louis Vuitton ausüben.

