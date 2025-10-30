Starke Handelserlöse treiben Gewinn von Kryptobörse Coinbase

© APA/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein reger Handel mit Bitcoin & Co hat Coinbase einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Die größte börsennotierte Kryptowährungsbörse gab am Donnerstag für das dritte Quartal eine Verdoppelung der Erlöse auf 1,05 Milliarden Dollar bekannt. Der Gewinn habe sich auf 432,6 Millionen Dollar mehr als verfünffacht. Wegen einer Deregulierung der Branche durch den selbst ernannten "Krypto-Präsidenten" Donald Trump greifen immer mehr Anleger zu Cyber-Devisen.

