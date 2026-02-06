Leitbörsen in Asien schließen zumeist tiefer

Zu der Erholung in Japan trugen die Gewinne der Toyota-Aktie bei. Der weltgrößte Autobauer hatte seinen Gewinnausblick angehoben. Zugleich macht der VW-Rivale den bisherigen Finanzvorstand Kenta Kon ab April zum Unternehmenschef.

In Südkorea setzte sich unterdessen die Korrektur vom Vortag fort, wobei sich die Kurse im Handelsverlauf etwas stabilisierten. Auch am australischen Markt ging es nach unten. Der S&P/ASX 200 verlor zwei Prozent auf 8.708,83 Punkte.

An den chinesischen Märkten war ebenfalls Zurückhaltung angesagt. Der Shanghai Composite sank um 0,25 Prozent auf 4.065,58 Zähler, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab 1,25 Prozent auf 26.548,44 Punkte nach. Im Wochenvergleich lag der Hang-Seng damit im Minus.