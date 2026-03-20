Leitbörsen in Asien schließen überwiegend leichter

Die Märkte profitierten von leicht gesunkenen Ölpreisen. Händler verwiesen allerdings darauf, dass bestenfalls von einem Durchatmen die Rede sein könne. Angesichts der Unwägbarkeiten des Iran-Krieges dominiere vor dem Wochenende Vorsicht.

Die chinesischen Börsen präsentierten sich entsprechend leichter. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,1 Prozent, während der Shanghai Composite 1,2 Prozent abgab. Die jüngste geldpolitische Entscheidung der Notenbank habe den Erwartungen entsprochen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.

Der australische Markt schwächelte ebenfalls. Der ASX All Ordinaries schloss 0,72 Prozent tiefer mit 8.628,30 Punkten. Etwas besser präsentierte sich die südkoreanische Börse. Der Kospi legte leicht zu, was die Marktstrategen der Deutschen Bank mit den Gewinnen der Technologiewerte begründeten. Auf Wochensicht lag der Kospi nach den starken Schwankungen der vergangenen Tage im Plus.