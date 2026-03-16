Leitbörsen in Asien schließen ohne klare Richtung

Am Wochenende hatte die Internationale Energieagentur (IEA) Einzelheiten zur Freigabe strategischer Ölreserven durch ihre Mitgliedsländer wegen des Iran-Krieges bekanntgegeben. Der wichtigste Faktor für die Wiederherstellung stabiler Lieferungen sei jedoch, dass der Schiffsverkehr wieder regulär durch die Straße von Hormuz laufen könne. Die Aktienmärkte "könnten jedes Anzeichen für eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormuz begrüßen", so Chanana. Doch da weiterhin Angriffe drohten und die diplomatischen Bemühungen lückenhaft seien, sehe er wenig Zuversicht.

Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Meerenge ist wegen des Krieges praktisch zum Erliegen gekommen. US-Präsident Donald Trump setzt nun auf die Hilfe anderer Staaten - und erwartet Unterstützung von China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und anderen Ländern, die ihr Öl über die Straße von Hormuz bekommen.

Mit einem Anstieg um 1,5 Prozent auf 25.834 Punkte machte der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong einen Großteil der jüngsten Verluste wett. Beim CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen reichte es für ein knappes Plus von 0,05 Prozent auf 4.672 Punkte. Heimische Daten zu Einzelhandel, Industrieproduktion und Sachinvestitionen fielen besser als erwartet aus.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 verlor indes weitere 0,1 Prozent auf 53.751 Punkte. Für den australischen S&P ASX 200 stand zum Handelsende ein Minus von 0,4 Prozent auf 8.583 Punkte zu Buche.