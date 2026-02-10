Leitbörsen in Asien schließen mit Zuwächsen

Japanische Aktien knüpften an die Vortagesgewinne an. Der Leitindex Nikkei 225 stieg um 2,28 Prozent auf 57.650,54 Punkte. Damit erreichte der Markt ein neues Rekordhoch. "In Japan ist die Euphorie ungebrochen hoch", stellte Fondsmanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners fest. "Ein Plus seit Jahresbeginn von fast 15 Prozent nach weniger als sechs Wochen ist ein deutliches Statement."

Allerdings sei auch die Bewertung entsprechend gestiegen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis habe den höchsten Wert seit Beginn der Daten-Aufzeichnung im Jahr 2004 erreicht. Damit profitierte der Markt weiterhin vom Wahlsieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP). Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg hatte die LDP bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer gewonnen.

Verhaltener war die Entwicklung in China. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,11 Prozent auf 4.724,30 Zähler zu, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,58 Prozent auf 27.183,15 Punkte zu. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Banken angewiesen worden seien, ihre Bestände an US-Staatspapieren zu begrenzen.

Am australischen Markt traten die Kurse auf der Stelle. Der S&P/ASX 200 schloss praktisch unverändert. Auch in Südkorea war die Entwicklung nach dem jüngsten Anstieg verhalten