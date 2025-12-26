Trend Logo
Abo

Leitbörsen in Asien schließen mit Zugewinnen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Japans Inflation auf 2,3 Prozent gesunken
 © APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI
©APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag mit Zugewinnen geschlossen. So konnte sich der Nikkei-225 in Tokio um 0,68 Prozent auf 50.750,39 Zähler verbessern. Die Gewinne wurden hier insbesondere von Technologieaktien getrieben. Der CSI-300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,32 Prozent auf 4.657,24 Punkte. Die Börsen in Hongkong und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen.

von

In Japan wurden am Freitag mehrere Konjunkturdaten veröffentlicht. Preisanstiege in der japanischen Hauptstadt ⁠Tokio sind im Dezember trotz einer Abschwächung über dem Ziel der Notenbank geblieben. Die Kernrate der Verbraucherpreise stieg um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus Regierungsdaten hervorging. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Im November hatte die Teuerung noch 2,8 Prozent betragen.

Zudem wurde bekanntgegeben, dass die japanische Regierung ⁠einen Rekordhaushalt für das kommende Fiskaljahr beschlossen hat. Der Etat für das im April beginnende Jahr soll sich auf 122,3 Billionen Yen (665,29 Mrd. Euro) belaufen, teilte das Kabinett mit. Damit will die Regierung der stramm konservativen Premierministerin Sanae Takaichi den Spagat zwischen einer expansiven Fiskalpolitik und der Sorge vor einer ausufernden Verschuldung schaffen. Noch nie wird zugleich so viel für Verteidigung ausgegeben.

Über die Autoren

Logo