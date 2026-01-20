Leitbörsen in Asien schließen mit Abgaben

Den Takt gab die japanische Börse vor. Hier belastete neben der angespannten internationalen Gemengelage der Ausverkauf am Anleihemarkt. Damit reagierten die Märkte auf das Vorhaben, die Steuern auf Lebensmittel zu senken. Langläufer mit 40 Jahren Laufzeiten erreichten mit einer Rendite von vier Prozent den höchsten Stand, seitdem sie 2007 erstmals aufgelegt worden waren. Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management verwies auf wachsende Bedenken der Anleger angesichts der Verschuldung Japans. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 1,11 Prozent bei 52.991,10 Punkten.

Auch die australische Börse litt unter den Vorgaben des Anleihemarktes. Der australische S&P/ASX 200 sank um 0,66 Prozent auf 8.815,86 Punkte.

Etwas moderater waren die Abgaben in China. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,29 Prozent auf 26.488,15 Zähler nach unten. Der CSI-Index der chinesischen Festlandsbörsen sank um minimale 0,01 Prozent auf 4.113,65 Punkte.