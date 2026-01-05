Leitbörsen in Asien am Montag uneinheitlich

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 auf den höchsten Stand seit zwei Monaten und schloss 3,0 Prozent höher bei 51.833 Punkten. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass sich die japanische Produktionstätigkeit nach fünf rückläufigen Monaten im Dezember stabilisiert hat.

Auch der Shanghai Composite erklomm ein Zweimonatshoch und kletterte um 1,38 Prozent auf 4.023 Punkte nach oben. Bemerkenswert ist dieser Anstieg angesichts neuer Signale eines verlangsamten Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte: Laut einer aktuellen Umfrage ist Chinas Dienstleistungssektor im Dezember so langsam wie seit sechs Monaten nicht mehr gewachsen.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,03 Prozent tiefer bei 26.330 Zählern, nachdem er am Freitag deutlich zugelegt hatte.

Die südkoreanische Börse setzte ihren jüngsten Rekordkurs fort. Der Kospi-Index in Seoul stieg um weitere 3,4 Prozent, nachdem er bereits am Freitag um 2,4 Prozent zugelegt und das Jahr 2025 mit einem Gewinn von über 70 Prozent abgeschlossen hatte.

An der Börse in Sydney endete der australische ASX All Ordinaries kaum verändert bei 9.035 Punkten.