LBBW steigerte 2025 Gewinn

Die Erträge kletterten um 6 Prozent auf den Rekordwert von 4,25 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr zeigte sich LBBW-Chef Rainer Neske jedoch etwas vorsichtiger: "Mit Blick auf die weiterhin hohen Unsicherheiten in der Geopolitik und die angespannte Wirtschaftssituation" erwarte er 2026 ein Ergebnis vor Steuern leicht unter Vorjahr, aber über 1,1 Mrd. Euro.

Getragen wurde das Wachstum im abgelaufenen Jahr von einer deutlichen Erholung im Unternehmenskundengeschäft. In dem Segment kletterte der Vorsteuergewinn um mehr als die Hälfte auf 704 Mio. Euro. Im Vorjahr hatte der Bereich noch einen Gewinneinbruch verzeichnet, der auf größere Einzelfälle bei der Risikovorsorge zurückzuführen war.

Insgesamt sank die Risikovorsorge im Konzern leicht von 360 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 332 Mio. Euro 2025. Während im Firmenkundengeschäft weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurückgelegt werden musste oder sogar Vorsorgen aufgelöst werden konnten, verzeichnete die Bank im Bereich Immobilien- und Infrastrukturfinanzierung einen erhöhten Vorsorgebedarf.

Das Immobiliensegment bekam zudem die Kosten für die Eingliederung der 2022 übernommenen Berlin Hyp zu spüren. Der Vorsteuergewinn in dieser Sparte sank gegenüber dem Vorjahr von 396 auf 301 Mio. Euro.

Die Integration der Tochtergesellschaft sei "in Rekordzeit abgeschlossen" worden, erklärte die LBBW. Dies belastete die Bilanz mit mehr als 100 Mio. Euro und trieb die gesamten Aufwendungen des Konzerns auf 2,63 (Vorjahr: 2,43) Mrd. Euro in die Höhe. Ohne diese Sonderkosten wäre der Gesamtkostenanstieg mit rund 2,5 Prozent deutlich moderater ausgefallen.