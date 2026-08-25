Kurt Gollowitzer neu im Führungsteam der Superfund Holding

Neben seiner Holding-Funktion unterstützt Gollowitzer die Geschäftsführung der Superfund Asset Management GmbH in Wien strategisch und berät Eigentümer Christian Baha im gesamten Konzern. "Mit Kurt Gollowitzer holen wir Jahrzehnte an Erfahrung in der Führung großer Unternehmen in die Superfund Gruppe", erklärte Baha. Sein strategischer Blick werde die Technologie-Gruppe stärken. Baha kennt den Juristen aus dessen langjähriger Tätigkeit an der Spitze der Wien Holding.

Die 1995 gegründete Gruppe ist heute mit computergestützten Handelssystemen in den USA, Europa und Asien aktiv. Die Führung der Finanzgruppe war zuletzt von häufigen Personalwechseln geprägt. Im Mai 2023 übernahm die frühere Sberbank-Europe-Chefin Sonja Sarközi als CEO und Verwaltungsratspräsidentin die Leitung. Sie folgte auf den ehemaligen ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, der das Amt im März 2022 angetreten hatte und Ende desselben Jahres einvernehmlich ausschied. Auch die frühere ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger war ab September 2022 als CEO der Konzerntochter Mountain-View Data tätig, verließ diese aber bereits Ende Jänner 2023 wieder.