Kühne+Nagel spürt Nahost-Konflikt in der Seefracht

Dank der im Oktober 2025 angekündigten Sparmaßnahmen habe K+N die Stückkosten nachhaltig senken können. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 1,25 und 1,40 Mrd. Franken. Bisher hatte K+N 1,2 bis 1,4 Mrd. in Aussicht gestellt. Unter dem Strich stand im Quartal ein Gewinn von 248 Mio. Franken, ein Rückgang von 18 Prozent. Der Nettoumsatz schrumpfte um zwölf Prozent auf 5,6 Mrd. Franken.

In der Seefracht brach der Umsatz angesichts der Störungen im Nahen Osten um ein Viertel ein. In der Luftfracht führten die geopolitischen Spannungen zu einer Verknappung der Kapazitäten und einer erhöhten Nachfrage nach Charterflügen. Um die regionalen Lieferketten aufrechtzuerhalten, richtete das Unternehmen in der Straßenlogistik zudem Landbrücken ein, etwa für Lkw-Transporte von Saudi-Arabien in die Vereinigten Arabischen Emirate. Konzernchef Stefan Paul erklärte, man werde die Lage im Nahen Osten weiter genau beobachten. Dies gelte insbesondere mit Blick auf steigende Energiepreise und mögliche Auswirkungen auf die Konsumnachfrage.