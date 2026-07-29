Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage

Der Erlös kletterte zugleich in den drei Monaten bis Ende Juni um 1,5 Prozent auf knapp 1,34 Mrd. Euro. Damit traf Krones die Erwartungen am Markt, ergebnisseitig schnitt der Konzern einen Tick besser ab als gedacht: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 3,5 Prozent auf 143,9 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 10,8 Prozent. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn in Höhe von 70,5 Mio. Euro, nach 69,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.