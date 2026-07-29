Bergbaukonzern Rio Tinto steigert Gewinn deutlich

Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf rund 31 Milliarden Dollar. Von dem Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren: Die Zwischendividende wurde um 43 Prozent auf 2,11 Dollar je Aktie angehoben. An der Börse in Sydney legte die Aktie um 4,4 Prozent zu.

Konzernchef Simon Trott will den Bergbauriesen indessen noch profitabler machen. So sollen die Bemühungen zur Kostensenkung und zur Steigerung des freien Barmittelflusses deutlich intensiviert werden. Dazu beitragen sollen auch der Verkauf von Randbereichen.

Der Unternehmenslenker hat bisher Einsparungen von 870 Millionen Dollar erzielt und das Ziel bis Jahresende auf 1,8 Milliarden Dollar angehoben. Langfristig strebt Rio Tinto jährliche Einsparungen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar an.