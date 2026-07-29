Windturbinen-Hersteller Nordex verdient mehr als erwartet

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Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im abgelaufenen zweiten Quartal überraschend viel verdient. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mehr als verdoppelte sich auf 224 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Das war mehr, als vom Unternehmen befragte Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz bewegte sich mit einem Zuwachs um gut 16 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro etwas über dem erwarteten Niveau.

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