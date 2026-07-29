SK Hynix bleibt trotz Rekordplus hinter Prognosen

Damit setzt das Unternehmen seinen seit Jahren nahezu ununterbrochenen Wachstumskurs fort. Die treibende Kraft hinter diesem rasanten Wachstum ist die enorme Nachfrage nach hochmodernen Speicherchips, die für KI-Anwendungen benötigt werden. SK Hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern Nvidia.

Trotz der starken Geschäftszahlen für das zweite Quartal konnte SK Hynix die astronomischen Erwartungen des Marktes nicht ganz erfüllen. In Bezug auf Umsatz und Betriebsgewinn blieben die Ergebnisse leicht hinter den Prognosen vieler Analysten zurück.

Die Börsen reagierten entsprechend durchwachsen. Zwar stieg der Aktienkurs von SK Hynix eine halbe Stunde nach Handelsbeginn um 1,5 Prozent. Doch konnte das Unternehmen damit nur einen kleinen Teil des gestrigen Kurseinbruchs von fast 15 Prozent kompensieren, der auf schwächelnde US-Techwerte zurückgeht. Weltweit treibt Anleger die Sorge um, dass sich der KI-Boom abschwächen und damit auch die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern nicht mehr ganz so schnell wachsen könnte.