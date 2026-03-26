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Kreise: Henkel kurz vor Übernahme von US-Shampoo-Hersteller

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Transaktion könnte aber noch scheitern
 © AFP, INA FASSBENDER, Apa
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Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel befindet sich Insidern zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex. Bereits in den nächsten Tagen könnte eine Kaufvereinbarung bekannt geben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen; die Gespräche könnten auch ohne Einigung enden oder sich noch hinziehen, hieß es weiter.

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Die Unternehmen verhandelten über einen Preis, der Olaplex mit etwa 2 Dollar pro Aktie bewerte. Laut Bloomberg ist die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex. Henkel und Olaplex reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Bloomberg nach einer Stellungnahme.

Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktien sind gegenüber Anfang des Monats um etwa ein Viertel gefallen, nachdem das Management die Anleger vor einem schwachen ersten Quartal gewarnt hatte. Die Aktie schloss am Mittwoch im US-Handel bei 1,33 Dollar, was einem Marktwert von rund 890 Millionen Dollar (rund 768 Millionen Euro) entspricht. Bloomberg hatte im Jänner berichtet, dass Henkel ein Angebot für Olaplex abgegeben habe.

DÜSSELDORF - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/INA FASSBENDER

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