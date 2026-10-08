Abo

Kostensenkungen: Südzucker schreibt wieder schwarze Zahlen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Unter dem Strich ein Überschuss von 61 Mio. Euro
 © DPA, Hendrik Schmidt, Apa
©DPA, Hendrik Schmidt, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Südzucker hat sich im ersten Wirtschaftshalbjahr 2026/27 aus den roten Zahlen manövriert. In den sechs Monaten bis Ende August erzielte der Agrana-Miteigentümer unter dem Strich einen Überschuss von 61 Mio. Euro, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte der schwache Zuckermarkt dem Unternehmen ein Minus von 60 Mio. Euro eingebrockt. Dieses Mal profitierte es von höheren Preise für Ethanol, einem starken Spezialitätengeschäft und gesunkenen Kosten.

von

"Wir arbeiten in der gesamten Gruppe intensiv daran, unsere Effizienz zu steigern und Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu senken", sagte Südzucker-Chef Niels Pörksen laut Mitteilung. Dabei gebe es erste Erfolge. Der Manager bestätigte zugleich die bereits Ende September angehobenen Jahresziele. So soll der Umsatz bei 8,3 bis 8,7 Mrd. Euro herauskommen. Davon sind im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 4,19 Mrd. Euro erreicht, damit lag der Erlös nur knapp unter dem Vorjahresniveau.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) erhöhte sich wie bereits bekannt um gut 60 Prozent auf 303 Mio. Euro. Im Gesamtjahr sind hier 540 bis 680 Mio. Euro angepeilt.

ZEITZ - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!