"Wir arbeiten in der gesamten Gruppe intensiv daran, unsere Effizienz zu steigern und Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu senken", sagte Südzucker-Chef Niels Pörksen laut Mitteilung. Dabei gebe es erste Erfolge. Der Manager bestätigte zugleich die bereits Ende September angehobenen Jahresziele. So soll der Umsatz bei 8,3 bis 8,7 Mrd. Euro herauskommen. Davon sind im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 4,19 Mrd. Euro erreicht, damit lag der Erlös nur knapp unter dem Vorjahresniveau.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) erhöhte sich wie bereits bekannt um gut 60 Prozent auf 303 Mio. Euro. Im Gesamtjahr sind hier 540 bis 680 Mio. Euro angepeilt.