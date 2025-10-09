KI-Boom beschert Chipfertiger TSMC kräftiges Umsatzplus

Die hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen machte dabei eine nach der Corona-Pandemie schwächere Nachfrage bei Unterhaltungselektronik mehr als wett. Zu den Kunden von TSMC gehören unter anderem die US-Konzerne Nvidia und Apple. Die vollständigen Quartalszahlen will TSMC am 16. Oktober vorlegen.